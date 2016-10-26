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Клімкін поїхав до Нідерландів домовлятися про Угоду про асоціацію

Середа, 26 жовтня 2016, 03:00

25 жовтня голова МЗС України Павло Клімкін розпочав свій робочий візит до Нідерландів, головна мета якого - проведення політичних переговорів з питання завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.

"У Нідерландах керівник зовнішньополітичного відомства України проведе переговори з своїм колегою Б.Кундерсом, зустрінеться з Президентом Верхньої палати Парламенту Нідерландів А.Брукерс-Кноль, а також лідерами політичних партій та парламентських фракцій", - зазначили у відомстві.

Передбачається, що Клімкін "представить співрозмовникам бачення української сторони щодо важливості завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію як дієвої платформи для поглиблення відносин між Україною та ЄС, українсько-нідерландського двостороннього співробітництва...".

Окремою темою переговорів стане розвиток двостороннього політичного діалогу та поглиблення співпраці в рамках міжнародних організацій.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди можуть не ратифікувати Угоду про асоціацію з Україною. Детальніше читайте в матеріалі Європейської правди "Нідерланди готують остаточну відмову від асоціації з Україною. Що станеться з Угодою?"

Теми: КлімкінасоціаціяЄС
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