Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин поехал в Нидерланды договариваться о Соглашении об ассоциации

Среда, 26 октября 2016, 03:00

25 октября глава МИД Украины Павел Климкин начал свой рабочий визит в Нидерланды, главная цель которого - проведение политических переговоров по вопросу завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"В Нидерландах руководитель внешнеполитического ведомства Украины проведет переговоры со своим коллегой Б.Кундерсом, встретится с Президентом Верхней палаты Парламента Нидерландов А.Брукерс-Кноль, а также лидерами политических партий и парламентских фракций", - отметили в ведомстве.

Предполагается, что Климкин "представит собеседникам видение украинской стороны относительно важности завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации как действенной платформы для углубления отношений между Украиной и ЕС, украинско-нидерландского двустороннего сотрудничества…".

Отдельной темой переговоров станет развитие двустороннего политического диалога и углубление сотрудничества в рамках международных организаций.

Ранее сообщалось, что Нидерланды могут не ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной. Подробнее читайте в материале Европейской правды "Нидерланды готовят окончательный отказ от ассоциации с Украиной. Что произойдет с Соглашением?"

Темы: КлимкинассоциацияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Климкин
Климкин допустил молниеносное вступление Украины в НАТО после завершения войны
Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым
Климкин, Данилюк и Рябошапка создали "платформу", чтобы преодолеть кризисы в Украине
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: