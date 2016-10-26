Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ буде домагатися визнання лінії розмежування за Мінськом-1

Середа, 26 жовтня 2016, 10:57

Українська сторона продовжить відстоювати лінію розмежування на Донбасі, яка була зафіксована в Мінську 19 вересня 2014 року.

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісеєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми постійно наполягаємо на поверненні до лінії розмежування від 19 вересня 2014 року. Адже є суттєва різниця між лінією від 19 вересня 2014 року й 15 лютого 2015 року, коли майже 1,5 тисячі кв. км було захоплено російськими бойовиками", – сказав він.

За словами Єлісеєва, важливо, що в Берліні сторони визнали: базовими для врегулювання на Донбасі є всі три домовленості, раніше досягнуті в рамках "мінських переговорів".

"Для нас це принципово, адже російська сторона підбивала на ревізію цієї лінії й на її невизнання", – сказав заступник голови АП.

"Ми будемо домагатися того, щоб на прикладі Дебальцевого почати демілітаризацію, поновити функціонування всіх органів місцевого самоврядування, налагодити там нормальне життя. Це наша територія, яка по лінії від 19 вересня, має бути під українським контролем", – наголосив він.

"Звісно ж, дане питання викликало негативну реакцію російської сторони, тому ця тема буде нелегкою під час обговорень", – додав Єлісеєв.

Теми: ДонбасМінські угодиАТОвійнасепаратизм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: