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Лутковська попросила омбудсмена РФ допомогти повернути Сенцова

Середа, 26 жовтня 2016, 10:59

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська написала листа російській колезі Тетяні Москальковій про те, що автоматичне набуття громадянства РФ Олегом Сенцовим і Олександром Кольченком є насправді примусовим.

Про це повідомляється на сайті українського омбудсмена.

Вона нагадала, що кримчани Сенцов і Кольченко перебували в російському ув'язненні і тому не змогли у встановлений термін звернутися в міграційну службу, щоб відмовитися від російського громадянства.

"Це питання набуває все більшої актуальності у зв’язку з тим, що саме через наявність у Олега Сенцова і Олександра Кольченка російського громадянства (яке було їм надано автоматично) Міністерство юстиції Російської Федерації відмовилося передати їх в Україну для подальшого відбування покарання", – йдеться у повідомленні.

Вона нагадала, що Європейська конвенція про громадянство встановлює, що громадянство ex lege може бути набуто тільки дітьми (частина перша статті 6 Конвенції).

"Водночас жодною конвенцією не передбачено можливості примусового прийняття в громадянство, яким по своїй суті є автоматичне прийняття в громадянство Росії жителів Криму", – сказано у повідомленні.

Лутковська переконана, що автоматичне набуття громадянства Сенцовим і Кольченком не лише суперечить міжнародним стандартам з питань громадянства, але й порушує їхнє право повернутися на Батьківщину.

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Крім того, в матеріалах справи перебував паспорт Сенцова, який свідчив про наявність у нього громадянства України, а сам Сенцов неодноразово офіційно заявляв, що ніколи не змінював українське громадянство і не приймав російське.

"Свого часу я надавала Вашій попередниці докази того, що і Сенцов, і Кольченко є громадянами України, а той факт, що до них допустили українського консула, є підтвердженням того, що влада Російської Федерації визнали наявність у Олега Сенцова і Олександра Кольченка українського громадянства", – йдеться у листі Лутковської.

Вона також нагадала, що в доповіді Уповноваженого з прав людини за 2015 рік тодішня російська омбудсмен Елла Памфілова констатувала, що в результаті вжитих за скаргами Сенцова і Кольченка дій уповноваженого було усунуто правову невизначеність щодо їх громадянської належності та визнано їх українське громадянство.

У зв’язку з цим Лутковська просить російську колегу  втрутитися у ситуацію з передачею Сенцова і Кольченка в Україну і провести перевірку правових підстав прийняття зазначених громадян України в російське громадянство.

Як відомо, Росія відмовилася видати Україні ув'язнених в РФ кримчан Олександра Кольченка та Олега Сенцова, бо вважає їх громадянами РФ.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Москалькова вже прокоментувала цю ситуацію, також заявивши, що, якщо російське громадянство дійсно є, віддавати в'язнів Україні не будуть.

Українська правда

Теми: СенцовРосіяправа людини
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