Лутковская попросила омбудсмена РФ помочь вернуть Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская написала письмо российской коллеге Татьяне Москальковой о том, что автоматическое приобретение гражданства РФ Олегом Сенцовим и Александром Кольченком является на самом деле принудительным.

Об этом сообщается на сайте украинского омбудсмена.

Она напомнила, что крымчане Сенцов и Кольченко находились в российском заключении и поэтому не смогли в установленный срок обратиться в миграционную службу, чтобы отказаться от российского гражданства.

"Этот вопрос приобретает все большую актуальность в связи с тем, что именно из-за наличия в Олега Сенцова и Александра Кольченко российского гражданства (которое было им предоставлено автоматически) Министерство юстиции Российской Федерации отказалось передать их в Украину для дальнейшего отбывания наказания", – говорится в сообщении.

Она напомнила, что Европейская конвенция о гражданстве устанавливает, что гражданство ex lege может быть приобретено только детьми (часть первая статьи 6 Конвенции).

"В то же время никакой конвенцией не предусмотрено возможности принудительного принятия в гражданство, которым по своей сути является автоматическое принятие в гражданство России жителей Крыма", – сказано в сообщении.

Лутковская убеждена, что автоматическое приобретение гражданства Сенцовым и Кольченко не только противоречит международным стандартам по вопросам гражданства, но и нарушает их право вернуться на Родину.

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Кроме того, в материалах дела находился паспорт Сенцова, который свидетельствовал о наличии у него гражданства Украины, а сам Сенцов неоднократно официально заявлял, что никогда не менял украинское гражданство и не принимал российское.

"В свое время я предоставляла Вашей предшественнице доказательства того, что и Сенцов, и Кольченко являются гражданами Украины, а тот факт, что к нии допустили украинского консула, является подтверждением того, что власти Российской Федерации признали наличие у Олега Сенцова и Александра Кольченка украинского гражданства", – говорится в письме Лутковской.

Она также напомнила, что в докладе Уполномоченного по правам человека за 2015 год бывший российский омбудсмен Элла Памфилова констатировала, что в результате принятых по жалобам Сенцова и Кольченка действий уполномоченного была устранена правовая неопределенность по их гражданской принадлежности и признано их украинское гражданство.

В связи с этим Лутковская просит российскую коллегу вмешаться в ситуацию с передачей Сенцова и Кольченко в Украину и провести проверку правовых оснований принятия указанных граждан Украины в российское гражданство.

Как известно, Россия отказалась выдать Украине заключенных в РФ крымчанАлександра Кольченко и Олега Сенцова, так как считает их гражданами РФ.

Двоюродная сестра политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан подтвердила, что у него один паспорт – украинский.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Москалькова уже прокомментировала эту ситуацию, также заявив, что, если российское гражданство действительно есть, отдавать узников Украине не будут.

Украинская правда