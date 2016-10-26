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Громадянам розсилатимуть СМС про спроби захоплення нерухомості

Середа, 26 жовтня 2016, 12:05
Громадянам розсилатимуть СМС про спроби захоплення нерухомості

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив антирейдерський проект Мін'юсту, який дозволить громадянам захистити свою нерухомість від спроб рейдерського захоплення.

Представляючи відповідний проект, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що це є частиною антирейдерського пакету, прийнятого Верховною Радою.

"Порядок користування цією послугою досить простий. Треба зробити лише три кроки будь-якому власникові майна. Це – отримати свій реєстраційний номер, він є в реєстраційних документах, а якщо немає – можна отримати в реєстрі; друге – це відкрити свій кабінет власника майна і поставити майно на відповідний контроль і третє – власник майна, вказавши свій номер телефону мобільного, буде отримувати миттєве повідомлення … про будь-які зміни і будь-яку інформацію з реєстру чи входження в реєстр будь-якої особи, яка цікавиться цим об'єктом нерухомості", – сказав Петренко.

За його словами, це є лише одним з багатьох механізмів, які Мін'юст імплементував на виконання антирейдерського закону.

"Не потрібно ходити до реєстратора, витрачати час, а через свій гаджет і через смс-повідомлення можна отримати інформацію про статус свого майна", – додав він.

Петренко нагадав, що покарання за посягання на майно становить до 8 років ув'язнення.

За його словами, поки що це працюватиме в пілотному режимі, але через кілька днів – після вступу антирейдерського пакету в дію – працюватиме в постійному режимі.

Як відомо, раніше заступник Петренка Павло Мороз анонсував також розсилання СМС підприємцям про спроби захоплення їхнього майна.

Олег Шанковський, УП

Теми: рейдерствонерухомістьМін'юстКабінет міністрів
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