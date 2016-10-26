Гражданам будут рассылать СМС о попытках захвата недвижимости

Кабинет министров на заседании в среду утвердил антирейдерский проект Минюста, который позволит гражданам защитить свою недвижимость от попыток рейдерского захвата.

Представляя соответствующий документ, министр юстиции Павел Петренко заявил, что это является частью антирейдерского пакета, принятого Верховной Радой.

"Порядок пользования этой услугой довольно простой. Нужно сделать всего три шага любому владельцу имущества. Это – получить свой регистрационный номер, он есть в регистрационных документах, а если нет – можно получить в реестре; второе – это открыть свой кабинет владельца имущества и поставить имущество на соответствующий контроль и третье – владелец имущества, указав свой номер мобильного телефона, будет получать мгновенное уведомление ... о любых изменениях и любую информацию из реестра или вхождении в реестр любого лица, которое интересуется этим объектом недвижимости", – сказал Петренко.

По его словам, это является лишь одним из многих механизмов, которые Минюст имплементировал на выполнение антирейдерского закона.

"Не нужно ходить к регистратору, тратить время, а через свой гаджет и через смс-сообщения можно получить информацию о статусе своего имущества", – добавил он.

Петренко напомнил, что наказание за посягательство на собственность составляет до 8 лет заключения.

По его словам, пока это будет работать в пилотном режиме, но через несколько дней – после вступления антирейдерского пакета в действие – будет работать в постоянном режиме.

Как известно, ранее заместитель Петренко Павел Мороз анонсировал также рассылку СМС предпринимателям о попытках захвата их имущества.

Олег Шанковский, УП