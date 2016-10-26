Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гражданам будут рассылать СМС о попытках захвата недвижимости

Среда, 26 октября 2016, 12:05
Гражданам будут рассылать СМС о попытках захвата недвижимости

Кабинет министров на заседании в среду утвердил антирейдерский проект Минюста, который позволит гражданам защитить свою недвижимость от попыток рейдерского захвата.

Представляя соответствующий документ, министр юстиции Павел Петренко заявил, что это является частью антирейдерского пакета, принятого Верховной Радой.

"Порядок пользования этой услугой довольно простой. Нужно сделать всего три шага любому владельцу имущества. Это – получить свой регистрационный номер, он есть в регистрационных документах, а если нет – можно получить в реестре; второе – это открыть свой кабинет владельца имущества и поставить имущество на соответствующий контроль и третье – владелец имущества, указав свой номер мобильного телефона, будет получать мгновенное уведомление ... о любых изменениях и любую информацию из реестра или вхождении в реестр любого лица, которое интересуется этим объектом недвижимости", – сказал Петренко.

По его словам, это является лишь одним из многих механизмов, которые Минюст имплементировал на выполнение антирейдерского закона.

"Не нужно ходить к регистратору, тратить время, а через свой гаджет и через смс-сообщения можно получить информацию о статусе своего имущества", – добавил он.

Петренко напомнил, что наказание за посягательство на собственность составляет до 8 лет заключения.

По его словам, пока это будет работать в пилотном режиме, но через несколько дней – после вступления антирейдерского пакета в действие – будет работать в постоянном режиме.

Как известно, ранее заместитель Петренко Павел Мороз анонсировал также рассылку СМС предпринимателям о попытках захвата их имущества.

Олег Шанковский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: рейдерствонедвижимостьМинюстКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
рейдерство
Захват земли на Одесчине: жену депутата выпустили из СИЗО под домашний арест
Депутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ
С обысками пришли в "Киевводоканал": дело о рейдерстве
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: