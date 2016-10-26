Кабмін ухвалив нові правила вирубки лісів

Кабінет міністрів ухвалив нову редакцію Санітарних правил у лісах.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 26 жовтня, інформує урядовий портал.

В.о. голови Державного агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич зазначила, що цей документ жорстко регламентує проведення санітарних рубок, а дія санітарних правил поширюється на всіх лісокористувачів.

"Суцільні санітарні рубки забороняються у різних видах заповідниках, заказниках та національних парках, навколо місць гніздування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення хижих та інших птахів", – сказала вона.

"Забороняється вирубування дуплястих, сухостійних, фаутних дерев для забезпечення представників фауни природним укриттям", – повідомила Юшкевич.

В інших категоріях лісів обмежено проведення суцільних санітарних рубок виключно моментами крайньої необхідності з обов’язковим відновленням лісів на цих вирубках.

"Вперше вводиться можливість контролю громадськості. Планування, обґрунтування та обсяги санрубок будуть оприлюднюватися на сайтах лісгоспів та облуправлінь", – додала Юшкевич.

До складу спеціальної комісії, що визначає доцільність призначення суцільної санітарної рубки, долучатимуть тепер представників органів місцевого самоврядування.

Для вибіркових санітарних рубок дерева під зруб нумеруватимуть, складатимуть нумераційну відомість із зазначенням породи, категорії технічної придатності деревини і підстави для відбору їх на рубку.

Дерева з дуплами залишатимуть для забезпечення лісової фауни природним укриттям.

Зберігатимуть і окремі повалені сухостійні дерева, які слугують середовищем існування та захисту інших об'єктів живої природи – про це робитимуть відмітку в матеріалах відводу та лісорубному квитку.

На територіях природно-заповідного фонду (крім хвойних молодняків за межами природних заповідників, заповідних зон і заповідних урочищ) залишатимуть неліквідну деревину обсягом не менше 30 куб. м. на один гектар.

Між тим, в Україні створено інтерактивну карту щодо вирубки дерев, яку передадуть у Національне антикорупційне бюро й Генеральну прокуратуру.