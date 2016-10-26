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Нацрада реформ засудила публічну травлю Гонтаревої – Шимків

Середа, 26 жовтня 2016, 14:50

Національна рада реформ одностайно висловила підтримку главі Національного банку Валерії Гонтаревій.

Про це на брифінгу у середу заявив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Анатолійович Шимків.

За його словами, на засіданні ради 25 жовтня президент Петро Порошенко звернув увагу на "прикру ситуацію з комунікаційною кампанією, яку ми спостерігаємо, проти глави Національного банку".

"Усі присутні члени засудили публічну травлю, яка носить відверто замовний характер і негативно впливає на стабільність роботи НБУ. А в умовах гібридної війни, яка ведеться проти нашої держави є одним з дестабілізуючих факторів", – сказав Шимків.

"В умовах, коли Україна має виконувати низку взятих зобов'язань, а національна валюта набула стабільності, це неприпустимо", – наголосив заступник глави АП.

Він зазначив, що Національна рада реформ висловила підтримку Гонтаревій і ця позиція була підтримана бізнес-асоціаціями, зокрема Американською торгівельно-промисловою палатою в Україні та Європейською бізнес-асоціацією.

Як відомо, брошура під назвою "Загроза економічній безпеці України", яка здебільшого присвячена голові Нацбанку Валерії Гонтаревій, наробила чимало галасу. Чи все, написане в ній, відповідає дійсності, розбиралась "Економічна правда" в спецпроекті " Чи винна Гонтарева? Фактчек брошури Сергія Тарути".

Валентина Романенко, УП

Теми: НБУГонтареваАдміністрація президента
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