Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацсовет реформ осудил публичную травлю Гонтаревой – Шымкив

Среда, 26 октября 2016, 14:50

Национальный совет реформ единодушно выразила поддержку главе Национального банка Валерии Гонтарева.

Об этом на брифинге в среду заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

По его словам, на заседании совета 25 октября президент Петр Порошенко обратил внимание на "досадную ситуацию с коммуникационной кампанией, которую мы наблюдаем, против главы Национального банка".

"Все присутствующие члены осудили публичную травлю, которая носит откровенно заказной характер и негативно влияет на стабильность работы НБУ. А в условиях гибридной войны, которая ведется против нашего государства является одним из дестабилизирующих факторов", – сказал Шимкив.

"В условиях, когда Украина должна выполнять ряд взятых обязательств, а национальная валюта приобрела стабильность, это недопустимо", – подчеркнул заместитель главы АП.

Он отметил, что Национальный совет реформ выразил поддержку Гонтаревой и эта позиция была поддержана бизнес-ассоциациями, в частности Американской торгово-промышленной палатой в Украине и Европейской бизнес-ассоциацией.

Как известно, брошюра под названием "Угроза экономической безопасности Украины", которая посвящена главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, наделала немало шума. Все ли написанное в ней соответствует действительности, разбиралась "Экономическая правда" в спецпроекте "Виновата ли Гонтарева? Фактчек брошюры Сергея Таруты".

Валентина Романенко, УП

Темы: НБУГонтареваАдминистрация президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
НБУ
В НБУ рассказали, сколько наличных находится в обращении, и напомнили об обмене монет
Нацбанк создал департамент международного сотрудничества
В НБУ выступили против отказа от наличных и не планируют заменять их на цифровые деньги
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: