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Кернес отримує гроші у компанії, що виграє підряди у мерії

Середа, 26 жовтня 2016, 14:58
Кернес отримує гроші у компанії, що виграє підряди у мерії
УП

Харківський міський голова Геннадій Кернес задекларував, що у 2015 році отримав дивіденди від ТОВ "КУА "Фінекс-капітал" у сумі 11,097 млн. грн.

Про це йдеться у електронній декларації Кернеса, яка з’явилася на порталі НАЗК.

ТОВ "КУА "Фінекс-капітал" є засновником ТОВ "ДБК "Уровень", яке отримує підряди від мерії. Наприклад, саме ця компанія виграла підряд на будівництво велодоріжки вздовж Білгородського шосе вартістю 14 млн. грн. Також, ця компанія без проведення торгів отримує підряди на ремонт доріг, зазначає Харківський антикорупційний центр.

Всього за даними "Вісника державних закупівель" з 2010 року ТОВ "ДБК "Уровень" виграло тендерів у структурних підрозділів міськради на 197,13 млн. грн., у тому числі на реконструкцію Парку Горького.

ТОВ "КУА "Фінекс-капітал" разом з Олександром Коровкіним, Ольгою Солоп та ТОВ "КУА "Ореола" (керує активами родини Добкіних) заснували ТОВ "Фірма "Діана". Це підприємство володіє Сумським ринком.

Крім того, "КУА "Фінекс-капітал" є засновниками ТОВ "Асканіо", ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр", ТОВ "Фестіно" тощо.

ТОВ "Асканіо" володіє будівлею ресторану "Нікас", керівником якого є директор ресторану у резиденції Геннадія Кернеса – Готелі "Національ" - Вікторія Морозова (ТОВ "Нікас-2011"). Минулого тижня ресторан був відкрит після реконструкції.

ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" володіє платіжними терміналами, які встановлені на території Харківського метрополітену.

А серед засновників ТОВ "Фестіно", яке має у власності будівлю в центрі міста, є комерційний директор Парку Горького Анддрій Шаптала, а раніше був директор Департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Володимир Чумаков.

ТОВ "КУА "Фінекс-капітал", засновниками якого є Лада Крімерман та Ігор Когут, також управляє активами дев’яти венчурних фондів, серед яких є закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Генакер".

Щодо інших моментів у декларації міського голови, то він задекларував готівку у сумі 42 млн. грн, має невеликі рахунки у "Приватбанку", колекцію годинників, де є годинники Patek Phillipe, Rolex, F.P.Journe, Cedrik Johner, Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, Franck Muller.

Також Кернес вказав, що продав майно Оксані Гайсинській, яку називає своєю дружиною, але не реєструє -  за 4,27 млн. грн. 

Кернес знову не вказав жодного члену родини, не вказав компанії, фактичним бенефіціаром яких він є. Хоча у ЄДР він досі вказаний бенефіціаром ТОВ "Національ", яке володіє одноіменнним готелем. Саме там Кернес має свою резиденцією.

Також Кернес задекларував видатки на цінні папери та рухоме майно у сумі 4,83 млн. грн.

Українська правда

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Теми: Кернесдекларації
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