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Росія не пускає Червоний Хрест до українських заручників

Середа, 26 жовтня 2016, 16:43

Представники місії Міжнародного комітету Червоного Хреста знову отримали відмову в допуску до незаконно утримуваних українців всупереч досягнутим на переговорах "нормандської четвірки" в Берліні домовленостям.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у среду під час вручення вірчої грамоти послом Республіки Польща в Україні Яном Пєклом, інформує прес-служба глави держави.

"Сьогодні ми отримали офіційну відмову щодо відвідання представникам найширшої гуманітарної місії – Міжнародної організації Червоного Хреста. Їм знову було відмовлено в допуску до наших заручників", – повідомив Порошенко.

 

Президент акцентував увагу посла Польщі на тому, що Росія, всупереч домовленостям, досягнутим в Берліні під час зустрічі у "нормандському форматі", не допускає представників МКЧХ до українських заручників.

"Це є категорично неприйнятним, коли домовленості не виконуються", – підкреслив Порошенко.

Він наголосив також на неприпустимості невиконання домовленостей щодо режиму припинення вогню як по всій лінії зіткнення, так і у зоні розведення сторін.

Президент повідомив, що представники спостережної місії ОБСЄ знову потрапили під обстріл, а також про спробу російських бойовиків встановити спостережний пост на розведеній території, яка була недопущена українськими військовими.

Глава держави наголосив на тому, що якщо Мінські домовленості і взяті зобов’язання не будуть виконуватися з боку Росії, санкції мають бути продовжені.

Теми: Мінські угодиРосія
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