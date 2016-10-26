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Россия не пускает Красный Крест к украинским заложникам

Среда, 26 октября 2016, 16:43

Представители миссии Международного комитета Красного Креста вновь получили отказ в допуске к украинцам, которых незаконно удерживает РФ, вопреки достигнутым на переговорах "нормандской четверки" в Берлине договоренностям.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в среду во время вручения верительной грамоты послом Республики Польша в Украине Яном Пекло, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня мы получили официальный отказ о посещении представителям широкой гуманитарной миссии – Международной организации Красного Креста. Им снова было отказано в допуске к нашим заложников", – сообщил Порошенко.

 

Президент акцентировал внимание посла Польши в том, что Россия, вопреки договоренностям, достигнутым в Берлине во время встречи в "нормандском формате", не допускает представителей МККК к украинским заложникам.

"Это категорически неприемлемо, когда договоренности не выполняются", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил также недопустимость невыполнения договоренностей относительно режима прекращения огня как по всей линии соприкосновения, так и в зоне разведения сторон.

Президент сообщил послу, что представители наблюдательной миссии ОБСЕ снова попали под обстрел, а также о попытке российских боевиков установить наблюдательный пост на разведенной территории, которая была допущена украинскими военными.

Глава государства отметил, что если "минские договоренности" и принятые обязательства не будут исполняться со стороны России, санкции должны быть продолжены.

Темы: Минские соглашенияРосcия
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