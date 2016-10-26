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Голова Миколаївської ОДА каже, що більше не допустить форумів Медведчука

Середа, 26 жовтня 2016, 17:22

Голова  Миколаївської обласної державної адміністрації пообіцяв більше не допустити в області "сепаратиських форумів".

Так прокоментував події з "Південним форумом", організованим у приміщенні ОДА прихильниками "Українського вибору" Віктора Медведчука губернатор Миколаївщини Олексій Савченко, повідомляє "Укрінформ".

"Щодо сьогоднішнього інциденту у приміщені обласної ради: доки я працюю в ОДА – на Миколаївщині сепаратистам не буде місця! Не для цього ми виходили на Майдан, не для цього ми воювали", – сказав Савченко.

За його словами, господарем приміщення, де знаходиться ОДА, є обласна рада. До голови облради Вікторії Москаленко напередодні надійшов лист з проханням про проведення форуму у їдальні, але вона відмовила.

Наразі залишається незрозумілим, чому прихильники "Українського вибору" все-таки зібралися, і хто їх туди пропустив. За однією з версій, оскільки вхід до цього закладу вільний, то на людей, які проходили повз охорону, ніхто не звернув уваги.

Вранці 26 жовтня у Миколаєві активісти з ВО "Свобода", ГК "Азов" та ГО "Правий сектор" намагалися прорватися до їдальні, яка знаходиться в приміщенні ОДА, де зібралися учасники "Південного форуму", організованого прихильниками "Українського вибору" Віктора Медведчука.

Між двома групами людей став кордон поліції в повній амуніції і зі зброєю. Поліція не допустила сутичок. Все закінчилося словесною перепалкою. Форум також зірвався.

Як відомо, після визначення переможця комісією 6 жовтня президент Петро Порошенко призначив своїм указом Олексія Савченка головою Миколаївської облдержадміністрації з терміном випробування три місяці.

Журналісти з'ясували, що Савченко у своїй письмовій презентації на конкурсі на цю посаду припустився численних помилок.

Пізніше він "виправився", знявши відео, де продекламував вірш "Мова" Максима Рильського. 

Теми: Миколаївська область
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