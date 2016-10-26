Голова Миколаївської ОДА каже, що більше не допустить форумів Медведчука
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації пообіцяв більше не допустити в області "сепаратиських форумів".
Так прокоментував події з "Південним форумом", організованим у приміщенні ОДА прихильниками "Українського вибору" Віктора Медведчука губернатор Миколаївщини Олексій Савченко, повідомляє "Укрінформ".
"Щодо сьогоднішнього інциденту у приміщені обласної ради: доки я працюю в ОДА – на Миколаївщині сепаратистам не буде місця! Не для цього ми виходили на Майдан, не для цього ми воювали", – сказав Савченко.
За його словами, господарем приміщення, де знаходиться ОДА, є обласна рада. До голови облради Вікторії Москаленко напередодні надійшов лист з проханням про проведення форуму у їдальні, але вона відмовила.
Наразі залишається незрозумілим, чому прихильники "Українського вибору" все-таки зібралися, і хто їх туди пропустив. За однією з версій, оскільки вхід до цього закладу вільний, то на людей, які проходили повз охорону, ніхто не звернув уваги.
Вранці 26 жовтня у Миколаєві активісти з ВО "Свобода", ГК "Азов" та ГО "Правий сектор" намагалися прорватися до їдальні, яка знаходиться в приміщенні ОДА, де зібралися учасники "Південного форуму", організованого прихильниками "Українського вибору" Віктора Медведчука.
Між двома групами людей став кордон поліції в повній амуніції і зі зброєю. Поліція не допустила сутичок. Все закінчилося словесною перепалкою. Форум також зірвався.
Як відомо, після визначення переможця комісією 6 жовтня президент Петро Порошенко призначив своїм указом Олексія Савченка головою Миколаївської облдержадміністрації з терміном випробування три місяці.
Журналісти з'ясували, що Савченко у своїй письмовій презентації на конкурсі на цю посаду припустився численних помилок.
Пізніше він "виправився", знявши відео, де продекламував вірш "Мова" Максима Рильського.