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Глава Николаевской ОГА говорит, что больше не допустит форумов Медведчука

Среда, 26 октября 2016, 17:22

Председатель Николаевской областной государственной администрации пообещал больше не допустить в области "сепаратистских форумов".

Так прокомментировал события с "Южным форумом" организованным в помещении ОГА сторонниками движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука губернатор Николаевщины Алексей Савченко, сообщает "Укринформ".

"О сегодняшнем инциденте в помещении областного совета: пока я работаю в ОГА – на Николаевщине сепаратистам не будет места! Не для этого мы выходили на Майдан, не для этого мы воевали", – заявил Савченко.

По его словам, хозяином помещения, где находится ОГА, является областной совет. К председателю облсовета Виктории Москаленко накануне поступило письмо с просьбой о проведении форума в столовой, но она отказала.

Пока остается непонятным, почему сторонники "Украинский выбор" все-таки собрались, и кто их туда пропустил. По одной из версий, поскольку вход в это заведение свободен, то на людей, которые проходили мимо охраны, никто не обратил внимания.

Утром 26 октября в Николаеве активисты из ВО "Свобода", ГК "Азов" и ОО "Правый сектор" пытались прорваться в столовую, которая находится в помещении ОГА, где собрались участники "Южного форума", организованного сторонниками "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

Между двумя группами людей стал кордон полиции в полной амуниции и с оружием. Полиция не допустила столкновений. Все закончилось словесной перепалкой. Форум также сорвался.

Как известно, после определения победителя комиссией 6 октября, президент Петр Порошенко назначил своим указом Алексея Савченко председателем Николаевской облгосадминистрации с испытательным сроком три месяца.

Журналисты выяснили, что Савченко в своей письменной презентации на конкурсе на эту должность допустил многочисленные ошибки.

Позже он "исправился", сняв видео, где продекламировал стихотворение Максима Рыльского об украинском языке.

Темы: Николаевская область
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