Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий голова Миколаївської ОДА після купи помилок "виправився" віршем про мову

Субота, 22 жовтня 2016, 13:43

Новий голова Миколаївської ОДА, нардеп від БПП Олексій Савченко, який у своїй письмовій презентації на конкурсі припустився численних помилок, продекламував вірш "Мова" Максима Рильського. 

Відео з декламуванням Савченко розмістив на своєму YouTube-каналі. 

"Перше відео на моєму YouTube-каналі", - зазначив він. 

Разом з тим Наталія Седлецька - автор та ведуча проекту "Схеми. Корупція в деталях", який і викрив інформацію про перебіг конкурсу за участі Савченка, зазначила: "Хороші кризові політтехнологи порадили Савченку відводити проблему у сторону знання/незнання мови. За задумом, це має відвести увагу від ключового: конкурс на його обрання очевидно був липовим, тобто переможець був визначений наперед".

"Замість того, щоб вимагати відставки Савченка, звільнення маріонеткових членів комісії та повторного прозорого проведення конкурсу - нам пропонується посміятись разом із Савченком, пожаліти його, похвалити за самоіронію - і забути", - зазначила вона.

Як відомо, переможець конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА Олексій Савченко припустився численних помилок у своїй письмовій презентації на конкурсі

Попри те, що презентацію демонстрували на екрані перед комісією з питань вищого корпусу державної служби, яка і мала оцінювати роботу та виступ, на співбесіді жоден із членів комісії не звернув уваги на численні граматичні помилки у презентації кандидата і не поставив жодного запитання щодо якості написання роботи. 

Як заявив експерт платформи "Реанімаційний пакет реформ" Микола Виговський, вільне володіння українською мовою – це необхідна вимога для очільника обласної державної адміністрації, посада якого належить до державної служби категорії "А".

Українська правда 

Теми: Миколаївська областьмова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Миколаївська область
Викрадення патріотів, імітація розстрілів: СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині
За добу через агресію РФ загинули троє людей, 32 поранені
Окупанти вдарили по 5-поверхівці в Очакові: є поранений
Останні новини
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
Усі новини...
Реклама: