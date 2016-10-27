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В НАТО підтвердили входження кораблів ВМФ РФ в акваторію Балтики

Четвер, 27 жовтня 2016, 05:48

НАТО підтверджує входження двох російських кораблів в акваторію Балтійського моря.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ 26 жовтня на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, повідомляє Радіо Свобода.

"Можу підтвердити, що 2 бойових кораблі Росії зайшли в акваторію Балтійського моря", – сказав він.

"Ми відстежуємо такі пересування і розгортання військово-морських сил Росії, як ми робимо це щодо групи під керівництвом крейсера "Кузнецов". Це ще один приклад тенденції, яку ми спостерігаємо упродовж останнього часу: нарощування військових сил Росією. НАТО реагує, ми підвищуємо готовність наших сил, підвищуємо нашу присутність, у тому числі, у регіоні Балтійського моря", – додав генеральний секретар НАТО.

25 жовтня аналітичний центр Atlantic Coucil у своїй статті повідомив про ймовірний рух до Балтійського моря двох військових кораблів Росії ("Зелений Дол" та "Серпухов"), озброєних крилатими ракетами дальнього радіусу дії "Калібр", які здатні нести ядерний заряд. У серпні ці судна випускали ракети по Сирії з Середземного моря, пише Atlantic Coucil.

Як повідомлялося, НАТО розмістить чотири батальйони в країнах Балтії і Польщі. Оснащені танками та іншою бойовою технікою підрозділи будуть перебувати в стані повної бойової готовності і в разі військового нападу на одну з країн зможуть негайно відреагувати.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПрибалтикаРосіяНАТО
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