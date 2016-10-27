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В НАТО подтвердили вхождение кораблей ВМФ РФ в акваторию Балтики

Четверг, 27 октября 2016, 05:48

НАТО подтверждает вхождение двух российских кораблей в акваторию Балтийского моря.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберґ 26 октября на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО, сообщает Радио Свобода.

"Могу подтвердить, что 2 боевых корабля России зашли в акваторию Балтийского моря", - сказал он.

"Мы отслеживаем такие передвижения и развертывания военно-морских сил России, как мы делаем это в отношении группы под руководством крейсера "Кузнецов". Это еще один пример тенденции, которую мы наблюдаем в течение последнего времени: наращивание военных сил России. НАТО реагирует, мы повышаем готовность наших сил, повышаем наше присутствие, в том числе, в регионе Балтийского моря", - добавил генеральный секретарь НАТО.

25 октября аналитический центр Atlantic Coucil в своей статье сообщил о вероятном движении к Балтийскому морю двух военных кораблей России ( "Зеленый Дол" и "Серпухов"), вооруженных крылатыми ракетами дальнего радиуса действия "Калибр", которые способны нести ядерный заряд. В августе эти суда выпускали ракеты по Сирии из Средиземного моря, пишет Atlantic Coucil.

Как сообщалось, НАТО разместит четыре батальона в странах Балтии и Польше. Оснащенные танками и другой боевой техникой подразделения будут находиться в состоянии полной боевой готовности и в случае военного нападения на одну из стран смогут немедленно отреагировать.

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Темы: ПрибалтикаРосcияНАТО
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