У НАЗК просять розуміння і грошей, щоб не бути "як котенята"

Національне агентство з питань протидії корупції просить розуміння суспільства і ЗМІ у питанні складнощів, які виникають в процесі впровадження електронного декларування.

Про це під час прес-конференції у четвер заявила керівник органу Наталія Корчак.

"Суспільство повинно з розумінням поставитися до того, що ми стали на такий шлях протидії корупції … з якого вже зійти неможливо. Тому, можливо, і національному агентству потрібна підтримка в інформаційному просторі з точки зору розуміння того, що ми на себе взяли оцей великий тягар того процесу, який називається протидія корупції", – сказала вона.

За словами Корчак, такий процес є нелегким в будь-якій країні.

"Ми розуміємо супротив всіх і вся. Але ми б дуже хотіли, щоб це розуміння мало місце в інформаційному просторі", – додала вона.

Корчак визнала існуючі технічні проблеми, однак зауважила, що декларації все ж завантажуються і система таки працює.

"Все ж таки, той, хто хоче подати декларацію, той подає", – заявила вона.

Голова НАЗК розповіла, що агентство готується до широкої інформаційної кампанії, щоб другий етап декларування відбувався за активної участі ЗМІ.

Корчак висловила надію, що бюджетний комітет задовольнить звернення агентства щодо виділення коштів з державного бюджету.

"На те, щоб ми придбали серверне обладнання. На те, щоб ми не як оті маленькі діти, котенята, викручувалися з ситуації в межах обмежених ресурсів", – додала вона.

Корчак додала, що агентству "зараз багато закидають зауважень з приводу заробітної плати" і заявила, що вони "ні в кого нічого не забрали", а лиш заохотили "тих працівників, які під пресом важким – і моральним, і фізичним – працюють, фактично, на виснаження".

Вона також повідомила, що агентство планує організувати цілодобову роботу технічної і інформаційної підтримки.

Голова НАЗК заявила, що вважає однією з причин існуючих непорозумінь те, що агентство робило свою роботу "надто тихенько", однак зауважила, що кінцевий результат виявився все ж позитивним.

"Ми фактично роботу розпочали з нуля, при повній відсутності нормативного забезпечення і фінансового забезпечення. Про ці факти ми не говорили, не голосили, не кричали. Ми просто виконували свою роботу", – сказала вона.

Як відомо, Корчак також заявила, що агентство не продовжуватиме терміни подання декларацій, які спливають 30 жовтня.

За даними ЗМІ, члени НАЗК щомісяця виписували собі премії, отримуючи замість одного окладу чотири.

Олег Шанковський, УП