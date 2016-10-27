В НАЗК просят понимания и денег, чтобы не быть "как котята"

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции просит понимания общества и СМИ в вопросе сложностей, которые возникают в процессе внедрения электронного декларирования.

Об этом во время пресс-конференции в четверг заявила руководитель органа Наталья Корчак.

"Общество должно с пониманием отнестись к тому, что мы стали на такой путь противодействия коррупции ... с которого сойти невозможно. Поэтому, возможно, и национальному агентству нужна поддержка в информационном пространстве с точки зрения понимания того, что мы взяли на себя этот большой груз того процесса, который называется противодействие коррупции", – сказала она.

По словам Корчак, такой процесс является нелегким в любой стране.

"Мы понимаем сопротивление всех и вся. Но мы бы очень хотели, чтобы это понимание имело место в информационном пространстве", – добавила она.

Корчак признала существующие технические проблемы, однако отметила, что декларации все же загружаются и система работает.

"Все же тот, кто хочет подать декларацию, тот подает", – заявила она.

Глава НАЗК рассказала, что агентство готовится к широкой информационной кампании, чтобы второй этап декларирования происходил при активном участии СМИ.

Корчак выразила надежду, что бюджетный комитет удовлетворит обращение агентства о выделении средств из государственного бюджета.

"На то, чтобы мы приобрели серверное оборудование. На то, чтобы мы не как те маленькие дети, котята, выкручивались из ситуации в рамках ограниченных ресурсов", – добавила она.

Корчак добавила, что агентству "сейчас много предъявляют замечаний по поводу заработной платы" и заявила, что они "ни у кого ничего не забрали", а лишь поощрили "тех работников, которые под прессом тяжелым – и моральным, и физическим – работают, фактически, на истощение".

Она также сообщила, что агентство планирует организовать круглосуточную работу технической и информационной поддержки.

Глава НАЗК заявила, что считает одной из причин существующих недоразумений то, что агентство делало свою работу "слишком тихо", однако отметила, что конечный результат оказался все же положительным.

"Мы фактически начали работу с нуля, при полном отсутствии нормативного обеспечения и финансового обеспечения. Об этих фактах мы не говорили, не голосили, не кричали. Мы просто выполняли свою работу", – сказала она.

Как известно, Корчак также заявила, что агентство не будет продлевать сроки подачи деклараций, которые истекают 30 октября.

По данным СМИ, члены НАЗК ежемесячно выписывали себе премии, получая вместо одного оклада четыре.

Олег Шанковский, УП