Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ярош задекларував право на торговельну марку "Правий сектор"

Четвер, 27 жовтня 2016, 12:18
Ярош задекларував право на торговельну марку Правий сектор
Зураб Джавахадзе, ТАРС

Позафракційний народний депутат Дмитро Ярош має право на торговельну марку "Правий сектор".

Про це свідчить його електронна декларація за 2015 рік, оприлюднена на сайті НАЗК.

Згідно з документом, він зареєстрував цю торговельну марку 25 червня 2015 року.

У рубриці доходи Ярош задекларував вказані в поданій раніше декларації за 2015 рік 37 тисяч 549 гривень заробітної плати, а також 80 тисяч 559 гривень, як "кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень".

З нерухомості народний депутат володіє квартирою на 46,4 кв. м³, а його дружина – квартирою 53,9 кв. м³.

Ярош також задекларував автомобіль Skoda Oсtavia 2009 року випуску та машину дружини – Opel Astra A5 2006 року випуску.

Готівкових коштів, рахунків у банку та фінансових зобов'язань згідно з декларацією, у нього та членів його родини немає.

Як відомо, в 2014 році на той момент лідер Правого сектору Дмитро Ярош заявляв, що не мав легальних доходів та жив на допомогу від небайдужих людей.

В грудні 2015 року Ярош оголосив про вихід з ПС і про створення нового громадсько-політичного руху.

Валентина Романенко, УП

Теми: ЯрошдеклараціїНАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Ярош
Через 6 років після затримання ФСБ заявила, що викрила українського "топшпигуна" з "візиткою Яроша"
Генштаб не зізнається про роль Яроша. Той проінспектував свою добровольчу армію
Ярош закликав побратимів бути напоготові
Останні новини
12:49
До найвищої міри покарання заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
Усі новини...
Реклама: