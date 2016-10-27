Ярош задекларував право на торговельну марку "Правий сектор"
Позафракційний народний депутат Дмитро Ярош має право на торговельну марку "Правий сектор".
Про це свідчить його електронна декларація за 2015 рік, оприлюднена на сайті НАЗК.
Згідно з документом, він зареєстрував цю торговельну марку 25 червня 2015 року.
У рубриці доходи Ярош задекларував вказані в поданій раніше декларації за 2015 рік 37 тисяч 549 гривень заробітної плати, а також 80 тисяч 559 гривень, як "кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень".
З нерухомості народний депутат володіє квартирою на 46,4 кв. м³, а його дружина – квартирою 53,9 кв. м³.
Ярош також задекларував автомобіль Skoda Oсtavia 2009 року випуску та машину дружини – Opel Astra A5 2006 року випуску.
Готівкових коштів, рахунків у банку та фінансових зобов'язань згідно з декларацією, у нього та членів його родини немає.
Як відомо, в 2014 році на той момент лідер Правого сектору Дмитро Ярош заявляв, що не мав легальних доходів та жив на допомогу від небайдужих людей.
В грудні 2015 року Ярош оголосив про вихід з ПС і про створення нового громадсько-політичного руху.
Валентина Романенко, УП