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Ярош задекларировал право на торговую марку "Правый сектор"

Четверг, 27 октября 2016, 12:18
Ярош задекларировал право на торговую марку Правый сектор
Зураб Джавахадзе, ТАСС

Внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош имеет право на торговую марку "Правый сектор".

Об этом свидетельствует его электронная декларация 2015 года, обнародованная на сайте НАПК.

Согласно документу, он зарегистрировал эту торговую марку 25 июня 2015 года.

В рубрике доходы Ярош задекларировал указанные в поданной ранее декларации за 2015 год 37 тысяч 549 гривен заработной платы, а также 80 тысяч 559 гривен, как "средства, связанные с выполнением депутатских полномочий".

Из недвижимости народный депутат владеет квартирой на 46,4 кв. м³, а его жена – квартирой 53,9 кв. м³.

Ярош также задекларировал автомобиль Skoda Oсtavia 2009 года выпуска и машину жены – Opel Astra A5 2006 года выпуска.

Наличных средств, счетов в банке и финансовых обязательств, согласно декларации, у него и членов его семьи нет.

Как известно, в 2014 году на тот момент лидер Правого сектора Дмитрий Ярош заявлял, что не имел легальных доходов и жил на пособие от неравнодушных людей.

В декабре 2015 года Ярош объявил о выходе из ПС и о создании нового общественно-политического движения.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ЯрошдекларацииНАПК
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