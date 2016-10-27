Рекордна кількість росіян хоче візового режиму з Україною

Частка росіян, які виступають за введення візового і митного режиму з Україною, досягла 39%.

Про це у четвер повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на російський "Левада-Центр".

Згідно із інформацією, це максимальний показник з березня 2008 року, коли цю ідею підтримували 19% росіян.

Практично кожен другий (48%) респондент, навпаки, вважає, що Росія і Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз і митниць.

Також, за даними дослідження, сприйняття України росіянами погіршилося: зараз позитивно налаштовані по відношенню до цієї країни 26% респондентів проти 33% рік тому і 69% в 2013 році.

У тому, що Росії і Україні слід об'єднатися в одну державу, впевнені 8% учасників опитування, проведеного 23-26 вересня серед 1600 чоловік в 137 населених пунктах 48 регіонів РФ.



Більше половини росіян (56%) в даний час відносяться до України негативно (23% у 2013 році).

Вагалися з відповіддю 17% опитаних.

Як відомо, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

Проте 6 жовтня, коли це питання мали розглядати у парламенті, постанову про введення візового режиму не винесли на розгляд.