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Amnesty International: Клиха мають оглянути незалежні медики

Четвер, 27 жовтня 2016, 14:49

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International стверджує, що психічний стан засудженого в Росії українця Станіслава Клиха є вкрай важким і він має бути оглянутий незалежними спеціалістами.

Про це заявив директор Amnesty International у Європі та Центральній Азії Джон Дальхізен, повідомляє Amnesty International Україна.

Дальхізен заявив, що всі запити  про незалежну психіатричну експертизу щодо Клиха було відхилено, і замість цього його визнали спроможним вистояти в суді. Він також нагадав, що до моменту застосування тортур він не мав в анамнезі психічних захворювань.

"Ігнорування стану здоров’я Станіслава Клиха, незважаючи на докази, що свідчать про його вразливість, є жорстким і нелюдським. Його повинен оглянути незалежний медичний спеціаліст якомога швидше", – заявив Дальхізен.

У заяві організації йдеться, що Клих, а також Микола Карпюк, яких звинуватили в участі у чеченській війні, дали проти себе свідчення під жорстокими тортурами і "стали жертвами пародії на правосуддя".

"Справа Росії проти цих людей не піддається логічному поясненню. Численні порушення справедливого судового розгляду і непереконливі докази обвинувачення свідчать про сфабриковану справу. Їх позбавили доступу до своїх адвокатів і вони стверджують, що свідчення давали під тортурами", – додав Дальхізен.

Як відомо, Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Клиха і Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн.

У четвер верховний суд Росії підтвердив вирок Карпюку і Клиху.

Українська правда

Теми: політв'язніРосіяЧечня
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