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Клімкін звинуватив деяких спостерігачів ОБСЄ в роботі на РФ

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 00:25
Клімкін звинуватив деяких спостерігачів ОБСЄ в роботі на РФ

Проблема ефективності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ полягає в тому, що деякі спостерігачі організації працюють на Російську Федерацію.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "24", передає "ДТ".

 "Не дивлячись на це, для України вкрай важливо, щоб місія цілодобово була присутня на території Донбасу", - зазначив він.

Клімкін додав, що головним є те, щоб місія ОБСЄ не пошкодила інтересам України.

Міністр також підкреслив, що якщо СММ не буде на 100% контролювати ситуацію, то рішення конфлікту на Донбасі нікуди не просунеться.

"Українська правда" у Threads

Теми: Клімкін
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