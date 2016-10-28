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Климкин обвинил некоторых наблюдателей ОБСЕ в работе на РФ

Пятница, 28 октября 2016, 00:25
Климкин обвинил некоторых наблюдателей ОБСЕ в работе на РФ

Проблема эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заключается в том, что некоторые наблюдатели организации работают на Российскую Федерацию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "24", передает "ЗН".

 "Несмотря на это, для Украины крайне важно, чтобы миссия круглосуточно присутствовала на территории Донбасса", - отметил он.

Климкин добавил, что главным является то, чтобы миссия ОБСЕ не повредила интересам Украины.

Министр также подчеркнул, что если СММ не будет на 100% контролировать ситуацию, то решение конфликта на Донбассе никуда не продвинется.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Климкин
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