Климкин обвинил некоторых наблюдателей ОБСЕ в работе на РФ

Проблема эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заключается в том, что некоторые наблюдатели организации работают на Российскую Федерацию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "24", передает "ЗН".

"Несмотря на это, для Украины крайне важно, чтобы миссия круглосуточно присутствовала на территории Донбасса", - отметил он.

Климкин добавил, что главным является то, чтобы миссия ОБСЕ не повредила интересам Украины.

Министр также подчеркнул, что если СММ не будет на 100% контролировать ситуацию, то решение конфликта на Донбассе никуда не продвинется.