У міністра екології є квартира в Києві 355 квадратних метрів

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак подав електронну декларацію, в якій задекларував спільну з дружиною квартиру в Києві на 355 кв м.

Як вказано у е-декларації, Семерак має у власності квартиру в Києві площею 52,3 кв. м, також спільно з дружиною Орисею Семерак (рівні частки по 50%) володіє квартирою в Києві площею 354,7 кв м і двома машиномісцями в Києві площею 16,9 кв. м та 17,4 кв. м.

Міністр має два автомобілі: Jaguar S-type 2006 року випуску та Volkswagen Touareg 2011 року випуску, а його дружина - Toyota Camry 2011 року випуску.

Дружина міністра також задекларувала корпоративні права: 33% виробничо-рекламного агентства "Візуальні комунікації" та 100% ТОВ "Волинські рекреації".

Також у декларації міністра за 2015 рік значиться зарплата в сумі 78 тис. 966 грн, дохід від відчуження нерухомого майна - 1 млн 766 тис. 096 грн, в його дружина задекларувала дохід від підприємницької діяльності на суму 394 тис. 650 грн.

Міністр екології також зазначив в е-декларації 190 тис. грн, $160,5 тис. готівкових коштів, його дружина - 147 тис. 265 грн.

Семерак також задекларував витрати своєї сім'ї на добровільне страхування: він сам - 1 тис. 105 грн, дружина і син - 471 грн, дочка - 514 грн.

Інтерфакс-Україна