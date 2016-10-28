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У министра экологии есть квартира в Киеве площадью 355 кв метров

Пятница, 28 октября 2016, 11:40

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подал электронную декларацию, в которой задекларировал общую с женой квартиру в Киеве на 355 кв м.

Как указано в е-декларации, у Семерака в собственности квартиру в Киеве площадью 52,3 кв. м, также совместно с женой Орысей Семерак (равные доли по 50%) владеет квартирой в Киеве площадью 354,7 кв. м и двумя машиноместами в Киеве площадью 16,9 кв. м и 17,4 кв. м.

Министр имеет два автомобиля: Jaguar S-type 2006 года выпуска и Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, а его жена - Toyota Camry 2011 года выпуска.

Супруга министра задекларировала корпоративные права: 33% производственно-рекламного агентства "Визуальные коммуникации" и 100% ООО "Волынские рекреации".

Также в декларации министра за 2015 год значится зарплата в сумме 78 тыс. 966 грн, доход от отчуждения недвижимого имущества - 1 млн 766 тыс. 096 грн, его жена задекларировала доход от предпринимательской деятельности на сумму 394 тыс. 650 грн.

Министр экологии также отметил в е-декларации 190 тыс. грн, $160,5 тыс. наличных средств, его жена - 147 тыс. 265 грн.

Семерак также задекларировал расходы своей семьи на добровольное страхование: он сам - 1 тыс. 105 грн, жена и сын - 471 грн, дочь - 514 грн.

Темы: декларацииСеменченко
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