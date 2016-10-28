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За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 6 поранено – штаб

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 12:53

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 6 зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув і 6 отримали поранення", – сказав він.

Як уточнив Лисенко, внаслідок обстрілу в Павлополі 1 боєць загинув і 1 отримав поранення, також в результаті обстрілів поранення отримали 1 боєць у Зайцевому, 1 – в Опитному і ще 1 – в Широкиному. Крім цього в Авдіївці, де сили АТО відбили наступ противника, є 2 поранених.

За словами полковника, 27 жовтня противник різко активізувався на ділянці фронту Авдіївка – Опитне.

"До світанку, вранці та вдень окупанти здійснили низку мінометних обстрілів – в Авдіївці, позиції "Шахта Бутовка", Опитному. Цим самим противник хотів приховати свої справжні наміри – вибити сили АТО із займаних позицій під Авдіївкою", – зазначив Лисенко.

Командування російсько-окупаційних військ задіяло для цієї операції кілька сотень бойовиків з двох різних підрозділів, кілька артилерійських батарей, а також БПЛА, зазначають у штабі.

"Провівши артпідготовку із застосуванням 82-мм мінометів та 152-мм гармат, окупанти намагалися взяти наші позиції штурмом. Для відбиття нападу на передній край нашої оборони прибуло підкріплення. Бойове зіткнення завершилося на нашу користь: ворог не пройшов", – резюмував речник АТО.

За словами Лисенка, зазнавши невдачі, противник здійснив обстріл з важкого озброєння житлових кварталів підконтрольного їм міста Макіївка.

"Ця варварська акція окупантів мала на меті дискредитувати Збройні Сили України, залякати мирних мешканців, а також приховати систематичне порушення Мінських домовленостей з боку противника", – зазначив полковник.

Також, за словами Лисенка, ситуація залишається важкою і на маріупольському напрямку.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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