За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 6 ранены – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, 6 получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб и 6 получили ранения", – сказал он.

Как уточнил Лысенко, в результате обстрела в Павлополе 1 боец погиб и 1 получил ранения, также в результате обстрелов ранения получили: 1 боец в Зайцево, 1 – в Опытном и еще 1 – в Широкино. Кроме этого в Авдеевке, где силы АТО отбили наступление противника, есть 2 раненых.

По словам полковника, 27 октября противник резко активизировался на участке фронта Авдеевка - Опытное.

"До рассвета, утром и днем ​​оккупанты провели ряд минометных обстрелов – в Авдеевке, позиции "Шахта Бутовка", Опытное. Тем самым противник хотел скрыть свои истинные намерения – выбить силы АТО с занимаемых позиций под Авдеевкой", – отметил Лысенко.

Командование российско-оккупационных войск задействовало для этой операции несколько сотен боевиков из двух различных подразделений, несколько артиллерийских батарей, а также БПЛА, отмечают в штабе.

"Проведя артподготовку с применением 82-мм минометов и 152-мм орудий, оккупанты пытались взять наши позиции штурмом. Для отражения нападения на передний край нашей обороны прибыло подкрепление. Боевое столкновение завершилось в нашу пользу: враг не прошел", – резюмировал спикер АТО.

По словам Лысенко, потерпев неудачу, противник совершил обстрел из тяжелого вооружения жилых кварталов подконтрольного им города Макеевка.

"Эта варварская акция оккупантов имела целью дискредитировать Вооруженные Силы Украины, запугать мирных жителей, а также скрыть систематическое нарушение Минских договоренностей со стороны противника", – отметил полковник.

Также, по словам Лысенко, ситуация остается тяжелой и на мариупольском направлении.

Валентина Романенко, УП