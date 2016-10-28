Брат екс-генпрокурора Яреми відсудив 62 га землі на Київщині

Суд визнав право власності підприємств брата екс-генпрокурора Віталія Яреми на 61,83 га в Київській області.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на рішення Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду від 12 жовтня.

Одне з рішень стосується 36,23 га. Земля знаходиться під будівлями комплексу по вулиці Свято-Троїцька, 11а, 11б, 11в, 28б, 28д в селі Виповзки. Власником комплексу є ПП "Земля Переяславщини" Олександра Яреми.

Згідно з повідомленням, раніше земля належала на праві колективної власності Сільськогосподарському виробничому кооперативу "Виповзький". Один з членів цього кооперативу подав позов до суду. Він повідомив, що хоче встановити тимчасові загони для великої рогатої в межах ділянки кооперативу, однак цьому перешкоджає керівництво приватного підприємства "Земля Переяславщини".

З’ясовано, що майно кооперативу було продано фірмі "Земля Переяславщини" його членами. Відтак підприємство вважає, що згідно з Земельним кодексом, до нього переходить право приватної власності на землю під комплексом.

ПП "Земля Переяславщини" подало зустрічний судовий позов про визнання права власності на землю.

Суд відмовив у позові селянина про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою. А позов підприємства "Земля Переяславщини" – задовольнив і визнав землю його власністю.

Аналогічне рішення прийняте у справі щодо 25,6 га на території Лецьківської сільради.

ПП "Євро-Нива" Олександра Яреми є власником комплексу будівель і споруд колишнього КСП "Віненці" і КСП "Чобітьки".

Позов до суду подала особа яка була членом КСП "Віненці", ліквідованого у 2000 році. Людина вважала, що до неї перейшло право на частку земель ліквідованого господарства. На своїй ділянці позивач хотів влаштувати силосну яму, але не зміг, бо йому перешкоджає керівництво ПП "Євро-Нива". У свою чергу, "Євро-Нива" також подала позов про визнання за неї права власності на 25,6 га землі. Суд став на бік підприємства.

У реєстрі нерухомості є дані, що "Євро-Нива" володіє в селі Пологи-Чобітьки приміщеннями на 9664 кв. м, що включає зерносховище, корівники, свинарник, тощо, а також склади на 1589 кв. м, 1586 кв. м.

"Наші гроші" зазначають, що інформації про будівлі і споруди підприємства "Земля Переяславщини" у реєстрі знайти не вдалося.

Власник ПП "Земля Переяславщини" і ПП "Євро-Нива" Олександр Ярема є братом Віталія Яреми, колишнього генерального прокурора (2014 – 2015), екс-керівника управління МВС у Києві (2005 – 2010).