Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Ситника квартира в Броварах і $10 тисяч на руках

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 17:32

Директор НАБУ Артем Ситник має квартиру в Броварах, 250 тисяч гривень і 10 тисяч доларів готівкою.

Про це свідчать дані з його електронної декларації, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно із декларацією, майже 904 тисячі гривень зарплати за основним місцем роботи.

Директор НАБУ вніс до Єдиного державного реєстру декларацій інформацію про квартиру в Броварах Київської області площею 82,6 кв.м, придбаної в 2010 році за 295 тис 708 грн.

У декларації Ситник також вказав, що його дружина Анна володіє земельною ділянкою площею 416 кв.м.

Директор НАБУ, згідно з даними, внесеним нею в декларацію, користується автомобілем Hyundai Elantra 2012 випуску. Власником транспортного засобу Ситник вказав Сергія Ситника.

Ситнік вказав, що його зарплата в ТОВ "Компас" склала 2 тис 290 грн, а дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю склав 10 тисяч гривень.

Його дружина, згідно з даними декларації, заробила 45 тис. 351 грн на основному місці роботи - ВАТ Закарпаттяобленерго".

"Українська правда" у Threads

Теми: СитникНАБУдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

Усі новини...
Ситник
Ситнику знайшли нову посаду
Ситник побоюється, що після війни політики "візьмуться" за НАБУ з новою силою
Ситник завершив роботу в НАБУ. Якими були 7 років і чого чекати далі?
Останні новини
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
Усі новини...
Реклама: