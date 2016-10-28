У МВС розповіли, коли прослуховують журналістів

Національна поліція відкриє кримінальне провадження за фактами оприлюднення інформації про прослуховування журналістів "Української правди".

Про це глава МВС Арсен Аваков розповів у телефонній розмові з головним редактором "УП" Севгіль Мусаєвою.

Згідно з інформацією, Аваков запросив Мусаєву офіційно подати наявні матеріали та заяву правоохоронцям.

"Водночас МВС наголошує, що підпорядковані йому підрозділи не ведуть незаконного прослуховування та спостереження за українськими журналістами поза межами кримінальних проваджень згідно з судовими рішеннями", - зазначили у прес-службі відомства.

"Опублікована сьогодні на "УП" інформація не є частиною процесуального або оперативного документообігу ані для керівництва МВС, ані для керівництва Національної поліції України", - додали в міністерстві.

Як відомо, в п'ятницю УП опублікувала матеріал з документальними доказами стеження за своїми журналістами і роботою редакції.

"Джерела серед співробітників правоохоронних органів вказують на те, що збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента. Також, за нашими даними, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков. І стосуються вони не лише журналістів – а й політиків", – сказано у статті.

Згодом керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що витік інформації про діяльність та розслідування журналістів "Української правди" міг статися не внаслідок прослуховування.

Українська правда