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В МВД рассказали, когда прослушивают журналистов

Пятница, 28 октября 2016, 18:58

Национальная полиция откроет уголовное производство по фактам обнародования информации о прослушивании журналистов "Украинской правды".

Об этом глава МВД Арсен Аваков рассказал в телефонном разговоре с главным редактором "УП" Севгиль Мусаевой.

Согласно информации, Аваков пригласил Мусаеву официально подать имеющиеся материалы и заявление правоохранителям.

"Вместе с тем МВД отмечает, что подчиненные ему подразделения не ведут незаконного прослушивания и наблюдения за украинскими журналистами за пределами уголовных производств по судебным решениям", - отметили в пресс-службе ведомства.

"Опубликованная сегодня на "УП" информация не является частью процессуального или оперативного документооборота ни для руководства МВД, ни для руководства Национальной полиции Украины", - добавили в министерстве.

Как известно, в пятницу УП опубликовала материал с документальными доказательствами слежки за своими журналистами и работой редакции.

"Источники среди сотрудников правоохранительных органов указывают на то, что сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента. Также, по нашим данным, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков. И касаются они не только журналистов, но и политиков", – сказано в статье.

Позже руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что утечка информации о деятельности и расследованиях журналистов "Украинской правды" могла произойти не в результате прослушивания.

Украинская правда

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Темы: СМИМВД
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