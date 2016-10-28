Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Насіров призначив тимчасових керівників Закарпатської митниці

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 23:35

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров своїми наказами призначив виконуючих обов'язки начальника Закарпатської митниці ДФС та його заступника.

Про це повідомили джерела Закарпаття онлайн у правоохоронних органах.

Зокрема, виконання обов'язків начальника Закарпатської митниці з 26 жовтня покладено на Станіслава Балуєва, начальника управління адміністрування митних платежів Закарпатської митниці ДФС.

Він займатиме цю посаду, доки начальник Закарпатської митниці Володимир Колесніков буде відсторонений від виконання посадових обов'язків.

Раніше Балуєв працював на Вінницькій митниці ДФС.

Також, виконання обов'язків заступника начальника Закарпатської митниці, начальника управління боротьби з митними порушеннями  з 25 жовтня по 25 листопада покладено на теперішнього начальника відділу митного оформлення №3 митного поста "Ужгород" Євгена Шишолу.

Як відомо, 24 жовтня Насіров відсторонив начальника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колеснікова та начальника митного поста "Ужгород" Євгена Потоцького за неналежне виконання службових обов'язків.

Теми: митницяЗакарпаттяНасіров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

Усі новини...
митниця
Зеленський обіцяє податкову без податківців і митницю без митників
В Україні зникло 653 партії гуманітарних вантажів військового призначення – митниця
ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
Останні новини
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
Усі новини...
Реклама: