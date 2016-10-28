Насиров назначил временных руководителей Закарпатской таможни

Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров своими приказами назначил исполняющих обязанности начальника Закарпатской таможни ГФС и его заместителя.

Об этом сообщили источники Закарпатья онлайн в правоохранительных органах.

В частности, исполнение обязанностей начальника Закарпатской таможни с 26 октября возложено на Станислава Балуева, начальника управления администрирования таможенных платежей Закарпатской таможни ГФС.

Он будет занимать эту должность, пока начальник Закарпатской таможни Владимир Колесников будет отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Ранее Балуев работал на Винницкой таможне ГФС.

Также, исполнение обязанностей заместителя начальника Закарпатской таможни, начальника управления по борьбе с таможенными нарушениями с 25 октября по 25 ноября возложено на нынешнего начальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Ужгород" Евгения Шишолу.

Как известно, 24 октября Насиров отстранил начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова и начальника таможенного поста "Ужгород" Евгения Потоцкого за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.