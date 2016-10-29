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Новий глава АП має 800 тисяч від продажу майна і 5 гривень у банку

Субота, 29 жовтня 2016, 18:16

Новий глава Адміністрації президента, екс-глава Харківської ОДА Ігор Райнін задекларував дохід від відчуження нерухомого майна у сумі 795,4 млн. грн, 30 тис. доларів, 15 тис. євро та 200 тис. гривень готівкових коштів. 

Дані про майновий стан чиновник розмістив у своїй електронній декларації за 2015 рік. 

Зокрема, у минулому році Райнін вказав дохід за основним місцем роботи в АП у сумі 16,376 тис. грн, 111,794 тис. грн. - зарплату у ХОДА.

На рахунках у банках родина Райніна має 2589 доларів, 10 тис. доларів та 50 тис. грн. Також Райнін вказав 5 грн., які він тримає в "Укргазбанку", 17 грн, які тримає у банку "Східно-Український банк Грант" його син та матеріальну допомогу дружини у сумі 1710 грн від "ТОВ УНВЦ Охорона праці", де вона володіє 10% загального капіталу. 

За даними декларації, Райнін є доцентом кафедри загальноправових дисциплін, але працює за сумісництвом на безоплатній основі. 

У власності родини Райніних - три квартири, усі у Харкові, одна належить главі АП, ще дві декларують його син та дружина. 

Транспортних засобів, цінних паперів чи корпоративних прав у декларації не вказано. 

Українська правда 

Теми: деклараціїАдміністрація президентаРайнін
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