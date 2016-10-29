Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В "ЛНР" заявили про розведення сил біля Станиці 2 листопада

Субота, 29 жовтня 2016, 22:42

В "ЛНР" назвали дату можливого початку розведення сил і засобів в районі н.п. Станиця Луганська.

Як повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на представника "ЛНР" у мінських переговорах Владислава Дейнего, це може статися у середу, 2 листопада.

При цьому Дейнего, за даними ЗМІ, послався на заяви української сторони.

У свою чергу представники української сторони від коментарів щодо розведення сил і засобів в районі Станиці утримуються.

Як відомо, 21 вересня у Мінську представниками сторін було узгоджено розведення сил та засобів на лінії розмежування у трьох пунктах - Петрівському, Золотому та Станиці Луганській на початку жовтня. Через обстріли бойовиків провести розведення озброєння вчасно було неможливо, в середині жовтня у штабі АТО констатували неможливість розведення сил на ділянці біля Станиці Луганської. 

Теми: ДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть премії по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
Усі новини...
Реклама: