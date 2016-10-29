В "ЛНР" заявили про розведення сил біля Станиці 2 листопада
В "ЛНР" назвали дату можливого початку розведення сил і засобів в районі н.п. Станиця Луганська.
Як повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на представника "ЛНР" у мінських переговорах Владислава Дейнего, це може статися у середу, 2 листопада.
При цьому Дейнего, за даними ЗМІ, послався на заяви української сторони.
У свою чергу представники української сторони від коментарів щодо розведення сил і засобів в районі Станиці утримуються.
Як відомо, 21 вересня у Мінську представниками сторін було узгоджено розведення сил та засобів на лінії розмежування у трьох пунктах - Петрівському, Золотому та Станиці Луганській на початку жовтня. Через обстріли бойовиків провести розведення озброєння вчасно було неможливо, в середині жовтня у штабі АТО констатували неможливість розведення сил на ділянці біля Станиці Луганської.