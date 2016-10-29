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В "ЛНР" заявили о разведении сил возле Станицы 2 ноября

Суббота, 29 октября 2016, 22:42

В "ЛНР" назвали дату возможного начала разведения сил и средств в районе н.п. Станица Луганская. 

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на представителя "ЛНР" в минских переговорах Владислава Дейнего,  это может произойти в среду, 2 ноября.

При этом Дейнего, по данным СМИ, сослался на заявления украинской стороны.

В свою очередь представители украинской стороны от комментариев относительно разведения сил и средств в районе Станицы  воздерживаются.

Как известно, 21 сентября в Минске представителями сторон было согласовано разведение сил и средств на линии разграничения в трех пунктах - Петровском, Золотом и Станице Луганской в начале октября. Из-за обстрелов боевиков провести разведение сил и средств вовремя было невозможно, в середине октября в штабе АТО констатировали невозможность разведения сил на участке возле Станицы Луганской.

Темы: ДонбассМинские соглашения
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