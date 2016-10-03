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В Інтернет виклали відео затримання в РФ журналіста "Укрінформу"

Понеділок, 3 жовтня 2016, 11:52
В Інтернет виклали відео затримання в РФ журналіста Укрінформу

В Інтернет з'явилося відео затримання в Росії журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка, якого звинувачено в "шпигунстві".

Відео, викладене в мережу Youtube, марковане ФСБ РФ.

На відеозапису видно, як правоохоронці вдягають кайданки на руки журналіста, заштовхують в автомобіль, а потім ведуть коридорами.

Як відомо, Сущенко ­ паризький кореспондент видання "Укрінформ", прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві. В понеділок ФСБ РФ заявило, що Сущенко - кадровий полковник ГУР, який збирав інформацію, "що становить державну таємницю і стосується діяльності Збройних Сил і військ Національної гвардії Росії, витік якої за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

Інформація про затримання Сущенка стала відомою завдяки російським правозахисникам, які випадково дізналися про те, що український журналіст утримується в російській в'язниці.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко є розвідником головного управління розвідки.

В Укрінформі заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агенстві наголошують, що Роман був затриманий в Москві в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому - ні дружині, ні в дипломатичні установи, ні за місцем роботи.

На даний момент "Укрінформ" і дружина журналіста уклали угоду з відомим російським адвокатом Марком Фейгіним, який захищатиме Сущенка та зранку понеділка намагається потрапити до свого підзахисного.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Перший віце-спікер та представник гуманітарної групи у Мінську Ірина Геращенко заявила, що Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

Українська правда

Теми: ЗМІРосія
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