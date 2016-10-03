Бойовики зірвали відеоконференції і відведення військ - Геращенко

Представник України в гуманітарній підгрупі, перший віце-спікер Ірина Геращенко заявляє, що бойовики зірвали проведення двох відеоконференція безпекової підгрупи.

Про це Геращенко повідомила в своєму Facebook.

"Сьогодні мала відбутися відеоконференція тристоронньої контактної групи за участі ОРДЛО, присвячена безпековим питанням, зриву домовленостей про розведення живої сили і техніки на трьох визначених ділянках лінії зіткнення", - наголосила вона.

"Ці пункти важливі з гуманітарної точки зору, адже в Станиці Луганській є зруйнований міст, який треба відновити, в Золотом й досі бойовиками заблоковане КПВВ, Петровське також важливе з точки зору відновлення інфраструктури. Цей графік відведення живої сили бойовиками зірвано", - зазначила вона.

"А сьогодні представники ОРДЛО зірвали проведення безпекової відеоконференції. А вчора проводили якийсь "праймеріз"- фарс, без участі спостерігачів, ЗМІ, без участі української сторони, поза нормами українського права і законодавства. Це все кремлівські сценарії і направлені вони на одне- ескалацію конфлікту", - вважає Геращенко.

Як відомо, 21 вересня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали рамковий документ про розведення сил і засобів учасників конфлікту на Донбасі на трьох ділянках – поблизу населених пунктів Золоте, Петрівське та Станиця Луганська, площею не менше 4 кв. км кожний.

Відведення мало розпочатися за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Разом з тим у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі. На Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка.

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося.

2 жовтня у "ДНР" заявили, що не будуть відводити сили і засоби з н.п. Петрівське, як вирішила контактна група по Донбасу на переговорах у вересні, поки українські силовики не зроблять цього.

При цьому у місії ОБСЄ регулярно заявляють, що роботі спостерігачів чинять перешкоди, зокрема йдеться про небезпеку через мінування територій.