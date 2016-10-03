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Гройсман закликав світ виступити на захист Сущенка

Понеділок, 3 жовтня 2016, 13:59

Прем'єр Володимир Гройсман звернувся до світової спільноти з закликом виступити на захист арештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я особисто засуджую арешт Романа Сущенка і закликаю міжнародну спільноту і міжнародні правозахисні організації виступити на захист українського журналіста та всіх інших українських громадян, які стали політичними в’язнями", – написав він.

На думку Гройсмана, "Росія остаточно прирекла себе на ізоляцію від цивілізованого світу".

"Звинувачення у шпіонажі, які були висунуті Роману Сущенку, українському громадянину і кореспонденту Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" – черговий доказ масових і системних утисків прав людини шляхом переслідувань, арештів та судів за сфабрикованими справами", – додав прем'єр.

Як відомо, Сущенко ­ паризький кореспондент агентства "Укрінформ", прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві. В понеділок ФСБ РФ заявило, що Сущенко - кадровий полковник ГУР України, який збирав інформацію, "що становить державну таємницю і стосується діяльності Збройних Сил і військ Національної гвардії Росії, витік якої за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що Сущенко є розвідником цього відомства.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Верховна Рада також готує звернення до міжнародних організацій з закликом плинути на Росію у справі Сущенка.

Олег Шанковський, УП

Теми: ЗМІГройсманправа людиниРосія
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