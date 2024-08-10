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Один із засуджених за вбивство Нємцова поїхав на війну

Роман ПетренкоСубота, 10 серпня 2024, 15:23
Один із засуджених за вбивство Нємцова поїхав на війну
фото: ТАСС

Одного із засуджених у справі про вбивство політика Бориса Нємцова Темірлана Ескерханова звільнено з колонії – він уклав контракт із Міноборони РФ, після чого вирушив на війну в Україну.

Джерело: ТАСС

Дослівно: "Ескерханов у березні 2024 року підписав контракт із Міноборони, був помилуваний, після чого його звільнили з колонії.

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Він вирушив до одного зі штурмових підрозділів і зараз виконує бойові завдання в зоні "СВО".

Деталі: ЗМІ повідомило, що контракт із колишнім засудженим діє один рік.

Усі інші співучасники вбивства Нємцова, які перебувають у колонії, укладати контракт бажання не виявили.

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Довідково: Нємцова було вбито в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Пізніше затримали п'ятьох підозрюваних, ще один під час спроби затримання підірвав себе.

ЗМІ пишуть, що замовників убивства досі не встановлено. Соратники і близькі Нємцова розкритикували розслідування, багато хто з них упевнений у причетності до вбивства керівництва Чечні або Росії.

НємцовПутінРосія
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