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РосЗМІ: Засуджений за вбивство Нємцова насправді не воює, а служить у "комфорті"

Олена ІвашківСереда, 14 серпня 2024, 04:57
РосЗМІ: Засуджений за вбивство Нємцова насправді не воює, а служить у комфорті
Темірлан Ескерханов у російському суді у 2015 році, фото: Getty Images

Засуджений за вбивство російського політика Бориса Нємцова уродженець Чечні Темірлан Ескерханов, якого звільнили з колонії для участі у війні проти України, насправді не бере участі в бойових діях.

Джерело: "Нова газета Європа" 

Деталі: Ескерханов "служить у значно комфортніших і безпечніших умовах" - він охороняє металургійні підприємства "Азовсталь" і "Завод імені Ілліча" в окупованому ще навесні 2022 року Маріуполі. Крім того, як стверджують джерела видання, Ескерханов періодично їздить додому в Чечню.

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За даними ЗМІ, керує охороною підприємств Маріуполя Ваха Геремеєв - родич ймовірного організатора вбивства Нємцова Руслана Геремеєва.

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НємцовРосія
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