РосЗМІ: Засуджений за вбивство Нємцова насправді не воює, а служить у "комфорті"
Середа, 14 серпня 2024, 04:57
Засуджений за вбивство російського політика Бориса Нємцова уродженець Чечні Темірлан Ескерханов, якого звільнили з колонії для участі у війні проти України, насправді не бере участі в бойових діях.
Джерело: "Нова газета Європа"
Деталі: Ескерханов "служить у значно комфортніших і безпечніших умовах" - він охороняє металургійні підприємства "Азовсталь" і "Завод імені Ілліча" в окупованому ще навесні 2022 року Маріуполі. Крім того, як стверджують джерела видання, Ескерханов періодично їздить додому в Чечню.
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За даними ЗМІ, керує охороною підприємств Маріуполя Ваха Геремеєв - родич ймовірного організатора вбивства Нємцова Руслана Геремеєва.
Нагадаємо:
- Про те, що Темірлан Ескерханов ще в березні підписав контракт із Міноборони РФ для участі у війні в Україні та був звільнений із колонії, отримавши помилування очільника Росії Володимира Путіна, стало відомо минулого тижня.
- При цьому джерело державного інформагентства ТАСС стверджувало, що Ескерханов перебуває безпосередньо в зоні бойових дій і служить у штурмовому загоні.