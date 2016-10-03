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Справа "тітушок": суд не зменшив заставу Орлову, але залишив на волі

Понеділок, 3 жовтня 2016, 14:55

Апеляційний суд Одеської області залишив без змін запобіжний захід для екс-віце-губернатора Олександра Орлова, якого звинувачують в організації побиття людей під ОДА 19 лютого 2014 року.

Про це повідомляє в понеділок "Думская".

Захист Орлова просив скасувати постанову Приморського районного суду міста Києва та прийняти нову, зменшивши суму застави з 8 мільйонів 668 тисяч гривень до 400 тисяч гривень.

Застава, як відомо, вже внесена, і соратник нардепа Миколи Скорика зараз перебуває на волі.

 

прес-служба Скорика

У свою чергу, прокуратура клопотала про скасування застави і наполягала на поверненні Орлова в СІЗО без можливості виходу.

Колегія суддів відмовилася задовольняти обидва клопотання. Орлов залишається на волі, а в разі втечі з країни його поручителі позбудуться кругленької суми, зазначає видання.

Апеляційний суд в понеділок пікетували близько 200 активістів патріотичних організацій.

Після засідання між активістами патріотичних організацій і молодиками спортивного вигляду, які називали себе прихильниками "Опоблоку", сталася бійка.

В результаті одному з патріотів бризнули в обличчя газовим балончиком. До місця бійки з'явились поліцейські, які відвезли молодиків спортивної статури в відділ поліції для встановлення особи.

 
думская

Активісти патріотичних організацій стверджують, що за нинішню акцію протесту представники "Опоблоку" платили своїм "прихильникам" по 500 гривень. Їх привезли з Чорноморська.

Раніше адвокати Орлова заявляли, що вважають непомірно високою заставу в понад 8 мільйонів гривень, визначену Приморським райсудом Одеси, і просили знизити суму до 400 тисяч гривень.

Як відомо, прокуратура заявляла, що досудове слідство встановило, що громадянин Орлов причетний до організації масових заворушень в Одесі в лютому 2014 року в складі групи осіб, які супроводжувалися насильством над людьми, в тому числі в організації побиття учасників мирної акції та журналістів 19 лютого 2014 на площі перед Одеською облдержадміністрацією.

19 лютого 2014 року група озброєних битами "тітушок" напала на активістів Євромайдану, журналістів та простих жителів міста. Слідство вважає, що до цього було причетне керівництво області.

Теми: Одеська областьЄвромайдансуд
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