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Депутат Ляшко Лозовой задекларировал святые мощи, 150 тыс евро и 800 тыс гривен

Воскресенье, 30 октября 2016, 01:56

Депутат фракции Олега Ляшко Андрей Лозовой задекларировал коллекции вин и картин, несколько часов и мебель 19 века.

Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год.

Так, он задекларировал 8 картин и одну икону 16 века, 5 часов разных марок: "Ullyse Nardin", "Perrelet", "Romain Jerome", "Zenith", коллекцию вин из 186 бутылок, мебель голландского и английского производства 19 века.

Кроме того, в декларации Лозового указана коллекция из 72 икон, коллекция холодного оружия 19-20 века из 32 единиц, а также крест-энколпион со Святыми мощами 13 века.

Также нардеп указал партийный билет Радикальной партии.

Лозовой указал автомобиль Toyota Sequoia, взятый в аренду и квартиру в Киеве в 39 кв.м, также взятую в аренду.

Лозовой задекларировал зарплату за год в размере  69 490 гривен и 80 559 гривен средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Кроме того, в электронной декларации депутата указаны 50 тыс долларов, 150 тыс евро и 800 тыс гривен наличными. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко Олегдекларации
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