Екс-президента Сальвадору заарештували за підозрою в корупції

Екс-президент Сальвадора Антоніо Сака заарештований за підозрою у корупції та розкраданні державних коштів.

Про це повідомили у генпрокуратурі країни 30 жовтня, пише Німецька хвиля з посиланням на Reuters.

Арешт відбувся вночі у суботу під час заходу з нагоди весілля одного з синів Саки у столиці країни Сан-Сальвадорі.

Антоніо Сака очолював Сальвадор у 2004-2009 роках. Окрім нього, правоохоронці взяли під варту ще 6 колишніх топ-чиновників.

За кілька годин після арешту екс-президента та колишніх високопосадовців поліції добровільно здався колишній особистий секретар Саки: його звинувачують у присвоєнні щонайменше 18 мільйонів доларів.

У березні 2016 року Верховний суд Сальвадора розпочав процес проти екс-президента та його дружини на підставі того, що Сака не міг пояснити, звідки отримав 5 мільйонів доларів наприкінці свого терміну перебування при владі.