Экс-президента Сальвадора арестовали по подозрению в коррупции

Экс-президент Сальвадора Антонио Сака арестован по подозрению в коррупции и хищении государственных средств.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны 30 октября, пишет Немецкая волна со ссылкой на Reuters.

Арест состоялся ночью в субботу во время мероприятия по случаю свадьбы одного из сыновей Саки в столице страны Сан-Сальвадоре.

Антонио Сака возглавлял Сальвадор в 2004-2009 годах. Кроме него правоохранители взяли под стражу еще 6 бывших топ-чиновников.

Через несколько часов после ареста экс-президента и бывших высокопоставленных полиции добровольно сдался бывший личный секретарь Саки по обвинению в присвоении менее 18 млн долларов.

В марте 2016 года Верховный суд Сальвадора начал процесс против экс-президента и его жены на основании того, что Сака не мог объяснить, откуда получил 5 млн долларов в конце своего срока пребывания у власти.