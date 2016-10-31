В НАЗК підбили підсумки подачі декларацій

В Національному агентство із запобігання корупції підбили підсумки подачі електронних декларацій.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

"Зареєстровано в системі користувачів більше 115 тисяч. До реєстру декларацій за 2015 рік подано більше 103 тисяч, в тому числі виправлених декларацій 11 700. Народних депутатів подало 413, посадовці держслужби категорії "А" і "Б" подало 92 709 декларацій, представників місцевого самоврядування 30 422, судді 734, прокурори 877, слідчі 852, Кабмін 79 електронних декларацій", - сказав він.

Як відомо, 30 жовтня закінчилася подача електронних декларацій українських високопосадовців.

Сім народних депутатів не відзвітували про своє майно.

Зокрема, не подали декларації депутати В'ячеслав Богуслаєв і Анатолій Гіршфельд (обидва - депутатська група "Воля народу"), Ігор Шкіря (група "Відродження") і Юрій Шухевич (фракція Радикальної партії Олега Ляшка).

Також декларацію не подала сестра головного військового прокурора Анатолія Матіоса, депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Марія Матіос. Пізніше вона заявила, що не подала електронну декларацію через фізичну неспроможність.

Крім того, у встановлений законом строк не подали декларації депутати Олександр Онищенко ("Воля народу") і Сергій Клюєв (фракція "Опозиційний блок").

Українська правда