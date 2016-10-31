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В НАПК подвели итоги подачи деклараций

Понедельник, 31 октября 2016, 15:14

В Национальном агентство по предупреждению коррупции подвели итоги подачи электронных деклараций.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Назка Руслан Радецкий.

"Зарегистрировано в системе пользователей больше 115 000. В реестр деклараций 2015 года подано более 103 тысяч, в том числе исправленных деклараций 11 700. Народных депутатов подало 413, должностные лица госслужбы категории "А" и "Б" подало 92709 деклараций, представителей местного самоуправления – 30422, судей – 734, прокуроров – 877, следователи – 852, Кабмин – 79 электронных деклараций", - сказал он.

Как известно, 30 октября закончилась подача электронных деклараций украинских чиновников.

Семь народных депутатов не отчитались о своем имуществе.

Так, не подали декларацию депутаты Вячеслав Богуслаев и Анатолий Гиршфельд (оба - депутатская группа "Воля народа"), Игорь Шкиря (группа "Відродження") и Юрий Шухевич (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).

Также декларацию не подала сестра главного военного прокурора Анатолия Матиоса, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Матиос. Позже она заявила, что не подает электронную декларацию из-за физической невозможности.

Кроме того, в установленный законом срок не подали декларацию депутаты Александр Онищенко ("Воля народа") и Сергей Клюев (фракция "Оппозиционный блок").

Украинская правда

Темы: НАПКдекларациикоррупция
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